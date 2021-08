Tactical Combat Department débarque sur Steam le 14 octobre

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Petit rendez-vous avec les forces spéciales

Dans, un jeu inspiré des Swat (série de jeux de Sierra), vous commanderez une escouade d'intervention spéciale à travers diverses situations et environnements.Les civils et les suspects armés ont une jauge morale et réagissent à ce qui les entourent. Vous pouvez jusqu'à forcer l'adversaire à coopérer et entreprendre des actions dynamiques intenses, telles que faire sauter des portes ou les enfoncer.Le jeu arrivera d'abord sur Steam en Early Access, où il restera pendant environ 6 mois. La version complète comprendra de nouveaux emplacements / environnements, des missions de nuit et plus de types d'ennemis.