The Elder Scrolls Online : Nouveau DLC et améliorations

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Mérunès n'a qu'à bien se tenir !

Une adaptation dynamique de la résolution pour le mode Performance sur consoles next-gen ;

Pour toutes les consoles, sauf PS4 et Xbox One de base, un nouveau mode HDR appelé « Défaut » destiné à amener une palette de couleurs étendue (si vous ne l’aimez pas, l’apparence actuelle restera disponible sous le nom « Vibrant ») ;

Pour les joueurs PC, le paramètre multi-thread qui augmente le taux de rafraîchissement est disponible via un paramètre bêta à activer.

Bethesda Softworks a déployé sur PC le DLC. Il sera déployé sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et Xbox Game Pass le 8 septembre.La tension est retombée après les événements du dernier chapitre, Blackwood, mais Mérunès Dagon continue de mettre ses plans à exécution. Sa domination se renforce et pour le contrer, il vous faudra naviguer à travers les deux nouveaux donjons : la Cave d’effroi et le Bastion du Pétale Rouge. Que j’ai hâte de m’y lancer !Les joueurs pourront également profiter de la Mise à jour 31 qui comprendra des correctifs, de nouvelles maisons, du mobilier et des invités disponibles dans la boutique à Couronnes, mais également quelques améliorations dont les principales sont les suivantes :Vous pouvez d’ores et déjà acheter le DLCvia la Boutique à Couronnes qui sera accessible sans surcoût aux adhérents ESO Plus.