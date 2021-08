Destiny 2 : Bungie révèle plusieurs évènements

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Un programme chargé

Destiny 2 a dévoilé mondialement la prochaine extension de l'univers :, qui sortira le 22 février 2022. Le studio a fourni des détails pour la célébration de son 30e anniversaire, qui commencera dans Destiny 2 au mois de décembre, enfin un premier aperçu de lade Destiny 2, disponible dès aujourd'hui, nous a été présenté.Dans le DLC, les Gardiens devront affronter des ennemis différents afin de découvrir la vérité qui se cache derrière Savathûn, la fameuse Reine Sorcière. Explorez une nouvelle destination avec le monde du trône de Savathûn et faites face à sa Couvée Lumineuse. Pour vous aider, vous pourrez forger vos propres armes avec la toute nouvelle fonction de création d'armes.Pour le 30e anniversaire de Bungie, vous aurez droit en décembre à du contenu gratuit inspiré des jeux précédents du studio. Le Pack 30 ans pour Destiny 2 contiendra un nouveau donjon sur le thème du trésor, inspiré du jeu Destiny original et ses "caves à butin", de nouvelles armes et armures inspirées d'anciens jeux Bungie, et plus encore.La saison, quant à elle, contient de nouvelles activités, une nouvelle quête exotique, etc. Le jour de la sortie de la Saison des Disparus, vous pourrez profiter du cross-play, que beaucoup attendait avec impatience.