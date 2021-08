Wasteland 3 dévoile son DLC : La Secte de la Sainte Détonation

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 09:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Praise the Nuke

À l’occasion de la Gamescom, le deuxième et dernier DLC du RPG tactique, nommé, a été dévoilé et sera disponibleLa "Sainte Détonation" est le nom donné à une explosion nucléaire figée dans le temps, considérée comme une antique divinité que vénère des sectes de mutants dans les profondeurs de la base militaire de Cheyenne Mountain. L'énergie de la détonation est telle que l'on pourrait alimenter Colorado Springs pendant des siècles... ou bien l'anéantir en un claquement de doigt.Frayez-vous un chemin à travers les sectes rivales par la force pour atteindre l'autel.Vous découvrirez de nouveaux personnages, d'ennemis inédits et de nouvelles armes et armures surpuissantes. Dans un système de combat au tour par tour très approfondi, la résistance est plus que farouche et vous devrez faire de votre mieux afin de survivre dans ce bunker militaire en ruines.