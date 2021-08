Let’s Sing 2022 sort en novembre

Publié le Mardi 24 août 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Une playlist merveilleuse…

Ravenscourt et Voxler ont annoncé quesortirait en novembre. Le jeu sera disponible sur PS4, Xbox One et Switch, mais également sur PS5 et Xbox Series.Au programme, un jeu de karaoké avec une quarantaine de chansons et huit modes de jeu : Classic, Mix Tape 2.0, Jukebox, Playlist Creator, Feat., World Contest, Let’s Party ou encore Legend. Le mode Legend propose d’affronter 16 adversaires, avec 3 défis de base et une bataille finale contre chaque antagoniste. Bref, un tournoi Pokémon, mais tu chantes…Vous pourrez chanter jusqu’à 4 en même temps en connectant vos téléphones. Et ensuite, vous pourrez acheter des packs de chansons supplémentaires comme « Best of 90’s » ou « Party Classics ». Ce que je trouve un peu violent étant donné que 40 chansons de base, c’est assez pauvre.Enfin, entre Kendji Girac, Vitaa et Angèle... À votre place, je me tiendrais éloigné de cette chose avant qu’elle ne tente de vous dévorer vivant.