L'early access de Fling to the Finish démarre

Publié le Mardi 24 août 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Votre amitié sera-t-elle aussi résistante que le fil qui vous lie ?

Dans, vous allez devoir surmonter des parcours d'obstacles tout en étant attachés par une corde élastique avec votre binôme. Et il va falloir se montrer communicatif, car votre allié sera également votre pire ennemi. Surmontez les épreuves ensemble à travers cette expérience véritablement coopérative.En accord avec le thème de Fling to the Finish, plus d'une douzaine de personnages adorables ainsi que 12 niveaux, 4 modes de jeu et plus de 20 skins de personnages délirants vous attendront en early access.De nouveaux contenus tels que des niveaux supplémentaires, des capacités, des personnages, des skins, et même des modes de jeu seront ajoutés pendant la phase d'early access via des mises à jour régulières.Les joueurs pourront passer de bons moments entre succès improbables et échecs hilarants à partir de 14,99 € et une promotion de lancement de -20 %.