Crimson Lion annonce Pets Hotel

Publié le Mardi 24 août 2021 à 10:20:00 par Julia Bourdin

Ça marche comment le service d’étage ?

Crimson Lion Entertainment a annoncé son prochain jeu édité par Games Incubator :Dans, vous allez incarner le propriétaire d’un hôtel pour animaux et vous devrez le faire tourner. Chaque animal aura des besoins que vous pourrez apprendre via leur propriétaire et que vous devrez satisfaire. Il faudra les nourrir, les abreuver, les toiletter, mais également jouer avec eux.Le jeu sera disponible sur Steam, mais pour l’instant, nous n’en savons pas plus. J’espère qu’il sera au moins aussi amusant que Palace for Dogs, inspiré du film éponyme et auquel je jouais quand j’étais enfant.