Astérix & Obélix : Baffez-les tous ! dévoile une date de sortie

Publié le Mardi 24 août 2021 à 10:15:00 par Julia Bourdin

Les gau-gau… Les gaulooois !!!

À l’occasion de la gamescom, Microids a annoncé que son jeu, développé par Mr. Nutz Studio serait disponiblesur PC, PS4, Xbox One, Switch et en rétrocompatibilité sur PS5 et Xbox Series.est un beat’em up qui vous permettra d’incarner les personnages de la bande-dessinée dans un style graphique très respectueux de l’œuvre originale. Du légionnaire au pirate, vous pourrez tabasser tout un tas d’ennemis, seul ou à plusieurs grâce au mode coopératif local.Le jeu aura deux éditions physiques.La première,, contiendra le jeu, un porte-clefs, deux planches de stickers et trois lithographies. La seconde,, contiendra tout ce qui est contenu dans la première et une figurine de 27 cm d’Astérix.Bref, étant une grande fan de la bande-dessinée, j’ai bien envie de savoir ce que cela va donner même si j’ai quelques craintes, les jeux Astérix n’ayant pas tous été des chefs-d’œuvre…