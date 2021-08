Pause croquis de Marion

Publié le Lundi 23 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Tuning paillettes

En ces temps durs et pluvieux, on est tous coincés en intérieur. Alors il faut trouver de quoi s'occuper. Jeux vidéo, musiques, lecture, art, etc. Et justement, c'est d'art dont je dois vous parler, parce que Julia m'a fait part de ses talents de peintre avec WRC 10 . Et je dois dire que je n'étais pas déçue !Entre les paillettes, la peinture qui a bavé ou encore les couleurs complètement dépareillées... Disons que je lui ai filé un coup de main pour rattraper le coup avant qu'elle ne monte dans son joli bolide.Allez, je vous laisse, elle m'attend pour qu'on fasse un tour sur la piste.On se retrouve demain, si je suis encore vivante.