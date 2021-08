QuakeCon 2021 : Résumé de la première journée

Publié le Lundi 23 août 2021 à 11:50:00 par Julia Bourdin

Pas mal d'infos...

Une version améliorée pour Quake

Le multijoueur de Deathloop

Fallout 76 présente Fallout Worlds

Le nouveau DLC de TESO

Des nouvelles de DOOM : Eternal

Les 10 ans de Skyrim

Pour le premier jour de la, Zenimax Media, société mère de Bethesda et compagnie, a fait quelques annonces. Si vous les avez manquées, voilà un résumé :Pour fêter ses 25 ans, une version améliorée du jeu original est à présent disponible sur PC, Xbox One, PC, PS4, Switch et rétrocompatible pour les consoles next-gen. Il est aussi présent dans le Xbox Game Pass pour PC et consoles.Cette nouvelle version offre une expérience visuellement améliorée, une résolution 4K, un éclairage dynamique et autre. Elle propose également le multijoueur coopératif en ligne cross-plateforme et local jusqu’à 4 joueurs et un mode affrontement en ligne jusqu’à 8 joueurs. Les deux extensions originales sont disponibles, mais également deux nouvelles créées pour l’occasion : « Dimension of the Past » et « Dimension of the Machine »Les versions natives pour Xbox Series et PS5 seront bientôt disponibles sous la forme d’une mise à niveau gratuite.Pour fêter ça, Quake II et Quake III : Arena débarquent dans leur version d’origine sur le Xbox Game Pass pour PC.Pour regarder la rediffusion, cliquez ici Arkane Lyon s’est focalisé sur le fait d’incarner Julianna et de pourchasser Colt. Le studio a proposé de nouvelles images et une discussion approfondie sur le gameplay.Pour regarder la rediffusion, cliquez ici Fallout Worlds permettra de mettre en avant de nouveaux mondes publics et des aventures uniques suivant une rotation. Il proposera également les outils permettant aux joueurs de bâtir un Monde personnalisé.Les Monde publics proposeront une approche spécifique des Appalaches crées directement par Bethesda et seront disponibles gratuitement.Les Mondes personnalisés poussent la personnalisation des serveurs privés encore plus loin en donnant aux membres Fallout 1st toute une gamme d’outils.Enfin, la dernière extension des opérations quotidiennes contiendra des événements Double Mutation un week-end sur deux, un nouveau groupe d’ennemis, trois nouveaux lieux (dont l’abri 51) et de nouvelles récompenses.Pour regarder la rediffusion, cliquez ici Au travers d’une vidéo, Matt Firor et Rich Lambert ont discuté des derniers ajouts, des améliorations graphiques et des mises à jour à venir.Un trailer pour le pack de jeu téléchargeable Waking Flame a été dévoilé. Ce DLC qui sort aujourd’hui sur PC et le 8 septembre sur consoles ajoutera deux nouveaux donjons et poursuivra l’histoire de Blackwood.Les joueurs peuvent essayer gratuitement le jeu jusqu’au 30 août.Pour regarder la rediffusion, cliquez ici id Software a annoncé aux fans les dernières infos concernant DOOM Eternal et sa mise à jour 6.66. Il y avait des infos sur le Mode Horde, les mises à jour de Battlemode et deux nouveaux Niveaux Maitre. La bande-annonce de DOOM Eternal : The Ancient Gods, Episode 2 a également été dévoilée pour une sortie prévue le 26 sur Switch.Pour regarder la rediffusion, cliquez ici Quelques développeurs de Skyrim se sont rassemblés pour discuter de leurs souvenirs à l’occasion du 10ème anniversaire de Skyrim.A été annoncé un concert anniversaire de la bande-son du jeu jouée par le London Symphony Orchestra et qui sera diffusé le 11 novembre en direct.L’Anniversary Edition a aussi été annoncé. Il s’agit de la Special Edition (avec les trois DLCs) qui contient le contenu unique du Creation Club comprenant quêtes, donjons, boss, armes et autres. Navrée Todd Howard, mais tu ne me feras pas acheter Skyrim une troisième fois.Pour regarder la rediffusion, cliquez ici