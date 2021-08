Dolmen se dévoilera à la Gamescom

Publié le Lundi 23 août 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Est-ce qu'on va exploser de l'extra-terrestre ?

Dolmen les 27, 28 et 29 août à 18 h sur





Vous pourrez également retrouver les streams de Lobos Jr, un streamer assez connu, qui explorerales 27, 28 et 29 août à 18 h sur sa chaîne Twitch

Prime Matter et Massive Work Studio emmènent, un action-RPG à la troisième personne se déroulant dans un univers de science-fiction horrifique, à la Gamescom 2021.sortira normalement l’année prochaine sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.prend place dans un univers de science-fiction où l’humanité a colonisé de nombreux systèmes stellaires, grâce à une technologie de voyage spatiale et la manipulation génétique pour s’adapter à n’importe quelle condition.Le système Reviam se situe loin de la principale zone d’habitation de la galaxie, mais attire l’attention de Zoan Corp. à cause des radiations émises qui diffèrent des autres systèmes, suggérant l’existence d’autres univers. Seulement, seule la planète Revion Prime s’y trouve et est habitée par une espèce appelée Vahani et qui cherche, pour une raison obscure, à traverser l’univers pour aider les autres espèces à évoluer. Vous allez alors devoir explorer Revion Prime pour en découvrir les secrets…Ceux qui souhaitent découvrir à quoi ressemblepourront assister à la toute première présentation de gameplay, durant laquelle les mécaniques de jeu ainsi qu’un combat de boss seront dévoilés.Le jeu sera présenté durant le Pre-Show de l’Opening Night Live de la Gamescom, le 25 août à 19 h 30, le Future Games Show, le 26 août à 22 h sur la chaine Twitch de GamesRadar et enfin durant le Koch Media Gamescom Now.