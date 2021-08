La customisation débarque dans WRC

Publié le Lundi 23 août 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Les joies du tuning

Nacon et le studio KT Racing ont dévoilé une nouvelle vidéo sur, le jeu officiel du FIA World Rally Championship, qui met en avant l’une des features apparemment très attendues par les fans : l’éditeur de livrées.Pour la première fois dans un WRC, cet outil de personnalisation des voitures, qui se veut très complet, invite les joueurs à repousser les limites de leur imagination. Il sera désormais possible de créer des livrées uniques sur la base de la trentaine de véhicules présents dans les différentes catégories WRC, mais aussi les véhicules historiques. Vous pourrez modifier couleurs, formes, logos, stickers ou encore lettrages pour créer votre propre style et le montrer à la terre entière y compris dans le mode Carrière.Et c’est cool !Enfin, on espère que le reste du jeu sera d’une telle qualité pour sa sortiesur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Steam, mais aussi sa sortie ultérieure sur Switch.