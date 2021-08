AWAY : The Survival Series sort dans un mois

Publié le Lundi 23 août 2021 à 10:20:00 par Julia Bourdin

Vole, petit phalanger !

Breaking Walls a annoncé que son jeu d’aventure-documentaire sur la vie d’un phalanger volant sortira en version numérique le 28 septembre sur PC, PS4 et PS5 et le 1er octobre en version physique.Dansvous commencez votre documentaire personnel où vous devrez planer à travers la forêt, éviter les prédateurs et chasser vos proies tandis qu’un narrateur décrit vos mouvements comme dans un documentaire.L’histoire vous invite dans une quête pour sauver votre famille qui vous conduira à explorer la jungle très dense et les ruines d’une civilisation humaine disparue. Il vous faudra résoudre des puzzles environnementaux en naviguant entre les arbres en plus d’assurer votre survie.De plus, certaines séquences vous permettront de jouer d’autres animaux comme des lézards et des crabes qui vous permettront de découvrir un autre gameplay.La version physique temporaire pour PlayStation sera disponible via Perp Games et contiendra :Sachez également que, pour toute version achetée au prix conseillé, deux arbres seront plantés.Bref, on espère que le jeu sera à la hauteur de nos attentes, mais en tout cas le concept me plait beaucoup.