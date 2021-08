La bande originale de Life Is Strange : True Colors est sortie

Publié le Lundi 23 août 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Life is Strange, the album

La sortie desortira le 10 septembre 2021 sur PlayStation 4/5 Xbox One/Series X|S, Steam (PC), Google Stadia, et plus tard dans l'année sur Nintendo Switch.La bande originale deest sortie le 20 août, elle est composée et interprétée par le groupe pop. L'album intitulé Life is Strange, inclut douze nouvelles chansons, dont Love Song.Voici un aperçu :