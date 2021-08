Heart Chain Kitty maintenant disponible sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 23 août 2021 à 11:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le jeu de plateforme 3Dest désormais disponible sur Nintendo Switch. Tout commence alors qu'un étranger en forme de cœur arrive sur l'île de Kitty et raconte que les parents de Kittey ont disparu. Alors que Kittey part à leur recherche, il découvre un monde en ruine et mourant. Le grand voyage de Kittey le conduira à de dures vérités...Collectionnez les étranges Power Hearts, car ils sont votre dernière chance alors que les murs de la réalité se rapprochent ​​et que la frontière entre le rêve et la vie éveillée devient de plus en plus floue.Dans, les joueurs devront se frotter à 40 niveaux surréalistes contenant secrets et power-ups uniques.