(TEST) Dreamscaper (PC, Switch)

Publié le Lundi 23 août 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Qui n'a jamais rêvé d'explorer les rêves d'une jeune femme dépressive ?

Si vous aimez l'univers de Gris et son interprétation de la dépression et les roguelike tels qu'Enter the Gungeon,est pour vous !Personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire sur le jeu à part qu'il est bien foutu et beau.J'aimerais bien avoir les capacités de Cassidy et de récupérer de l'équipement en dessinant. J'ai beaucoup apprécié les différentes atmosphères de chaque environnement, qui apportent une diversité au jeu.Bon par contre, le côté Slenderman sans visage m'a vraiment fait flipper en le voyant.Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire le test de Julia.