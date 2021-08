Les développeurs d’Encased nous parlent des différents styles de gameplay

Publié le Mardi 24 août 2021 à 10:50:00 par Julia Bourdin

Par delà les sentiers battus

Pour rappel,est un RPG isométrique de science-fiction dystopique édité par Prime Matter et développé par Dark Crystal Games. Il est prévusur PC en version numérique uniquement.Aujourd’hui, les développeurs parlent de la liberté laissée au joueur sur sa façon de jouer. En effet, le studio a développé tout un tas de voies alternatives pour explorer le jeu.D’après le studio, vous pouvez entre autres démarrer le jeu avec l’intelligence la plus basse, ne parler à personne, vous comporter comme un tueur psychopathe ou, au contraire, n’utiliser que des armes non-létales et vous en sortir quand même.Il parait que nous avons tendance à projeter notre vraie personnalité dans les jeux, ce que je crois. Après tout, nous sommes le héros. Mais d’après un bidule appelé l’effet Protée, si les joueurs qui aident les PNJs ont tendance à aider beaucoup dans la vraie vie et à s’améliorer, les joueurs étant plutôt violents ne le sont pas forcément violents réellement et ne le deviendrons pas plus via les jeux. Et oui mamie, même si BFM TV te le dit, ce n’est pas forcément vrai.Bref, si vous voulez en savoir plus, j’ai donné mon avis sur la démo du jeu et, si vous souhaitez y jouer, je vous souhaite de trouver un style de jeu qui vous plait.