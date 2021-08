Les nominés des gamescom Awards 2021

Publié le Mardi 24 août 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Ça en fait du trophée !

Les noms des nominés aux différents gamescom awards sont arrivés. Ils sont répartis en 22 catégories différentes. Vous pouvez voter via ce questionnaire en ligne . Il y a des catégories que je ne comprends pas vraiment, mais bon, ne chipotons pas là-dessus.Les gagnants des catégories Plateformes seront annoncés durant l’Opening Night Live, mercredi à 20 h.- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment- Far Cry 6, Ubisoft- Halo Infinite, Microsoft- Just Dance 2022, Ubisoft- Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft- Age of Empires IV, Microsoft- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment- Syberia: The World Before, astragon Entertainment- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment- Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment- The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco EntertainmentLes gagnants des catégories Genre seront annoncés dans les studios gamescom les jeudi et vendredi 26 et 27.- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment- Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft- Syberia: The World Before, astragon Entertainment- Far Cry 6, Ubisoft- Halo Infinite, Microsoft- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Ubisoft- Just Dance 2022, Ubisoft- Run Prop, Run!, PlayTogether Studio- Super Dungeon Maker, rokaplay- Dorfromantik, Toukana Interactive- Inua, Arte France- Lost in Random, Electronic Arts- Elden Ring, Bandai Namco Entertainment- Encased, Koch Media- Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment- Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio- Farming Simulator 22, astragon Entertainment- Undisclosed Title- Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio- FIFA 22, Electronic Arts- Riders Republic, Ubisoft- Age of Empires IV, Microsoft- Company of Heroes 3, SEGA- Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft- Halo Infinite, Microsoft- Riders Republic, Ubisoft- The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco Entertainment- Apex Legends, Electronic Arts- Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.- Endzone - A World Apart: Prosperity, Assemble Entertainment- Dice Legacy, Koch Media / DESTINYbit- Riders Republic, Ubisoft- tERRORbane, Whisper InteractivePour ce qui est des classements éligibles, voici la liste ci-dessous :- Toutes les annonces des partenaires gamescom durant l’Opening Night Live sont éligibles.- Tous les partenaires Gamescom qui se sont présentés pour le gamescom award 2021 sont éligibles.- Tous les gagnants des catégories Genre et Platforme sont éligibles pour le principal award.- Toutes les annonces des partenaires gamescom durant l’Opening Night Live sont éligibles.Les gagnants des catégories suivantes seront annoncés durant l’événement “Spielesause” dimanche 29.- Les streamers partenaires sélectionnés et créateurs de contenus sont éligibles via le vote en ligne.- Tous les gagnants des catégories Genre et Platforme sont éligibles via le vote en ligne.- TOUS les highlights sont éligibles : pas seulement les jeux, DLCs ou technologies, mais aussi les gens, les compagnies, les concepts ou les termes.