La prochaine extension de Destiny 2 dévoile son trailer

Publié le Mardi 24 août 2021 à 11:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

La Reine Sorcière

Aujourd'hui, à 18 h, sera révélée la prochaine extension de Destiny 2,Pour ceux qui vivent dans une grotte, voici un synopsis rapide du jeu : Destiny 2 débute quelques mois après la fin du premier opus. On vous plonge en plein chaos sur Terre, une fois la dernière cité tombée et réduite en cendres par une attaque éclair menée par Dominus Ghaul et sa Légion Rouge. Leur but est de s’emparer de la puissance et de l’énergie du Voyageur, cet être mystique sphérique et inerte, qui a donné leurs pouvoirs aux Gardiens, dont vous faites partie, et auquel vous allez devoir résister.En attendant cette présentation, Bungie vous offre une nouvelle bande-annonce qui vous donnera l'eau à la bouche :