(TEST) Hell Architect (PC)

Publié le Mardi 24 août 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Employée de Satan à temps partiel

Un jeu parfait pour Julia ! Je déconne, je déconne...est un jeu de gestion-survie où vous incarnez un jeune architecte démoniaque et gérez votre parcelle de torture infernale. Et bon Dieu que ça a l'air fun.Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de jeu où on incarne le Mal, avec un grand M, et où votre but est de semer la terreur, mais de façon ordonnée. D'où le fait qu'Overlord soit parmi ma liste de favoris depuis ma tendre enfance.Après tout, c'est tellement drôle d'entendre les gens hurler, les cheveux en feu...