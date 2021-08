Gearshifters arrive cet automne sur Switch, PS4, Xbox One et Steam

Publié le Mardi 24 août 2021 à 11:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Protégez le colis, pas comme Fedex

Dans ce shoot-em-up, "L'effondrement" du capitalisme et de la démocratie survient dans les années 2060, un jeune pilote débutant, connu sous le nom de Gearshifter, livre d'importants colis d'un QG isolé.Vous devrez faire des trajets de transport dangereux à travers le paysage dystopique et combattre des factions agressives de véhicules chargés d'armes et leurs patrons de méga-machines (comme c'est original), dans l'espoir d'atteindre la mystérieuse cité d'o... Euh, citadelle où des secrets attendent d'être découverts (par vous, bien entendu).vous fournira neuf zones différentes, 27 étapes et une voiture personnalisable. Vous pourrez choisir parmi trois modes de jeu : Arcade, Standard et Mortel.arrivera cet automne sur Switch, PS4, Xbox One et Steam.