Pause croquis de Marion

Publié le Mardi 24 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Silence, ça pousse

Après Yassine, c'est moi qui commence à avoir de sacrés problèmes de dents. Entre les rendez-vous annulés, la routine, le Covid, eh bah... Je n'ai pas encore eu le temps de m'extirper les dents de sagesse. Et bon sang que ça fait mal !Alors, autant j'adore la saga, autant je ne suis pas trop fan à l'idée d'avoir un xenomorphe dans la gencive.Enfin bref, ça part à coup de dolipranes et de grands verres d'eau, rien qui me change du quotidien.Bon, allez, j'vais aller me reposer avant que ça ne reprenne...