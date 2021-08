Aliens : Fireteam Elite est maintenant disponible !

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

À la chasse aux Xénomorphes !

, le jeu TPS multijoueur de Cold Iron et Focus Home Interactive est disponible dès maintenant sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC.Dans, votre escouade de marines aguerris est plongée au cœur du combat contre les Xénomorphes. Avec plus de 20 types d’ennemis, vous devrez vous mesurer à des vagues de terrifiants aliens, épaulé de deux autres joueurs ou de l’IA à travers 4 campagnes.Du contenu post-lancement est en développement comme un mode Horde et la première saison débuteraavec une nouvelle classe, de nouvelles armes et de nouvelles récompenses.En attendant, je vous laisse sur le trailer de lancement et je souhaite à tous les fans de la franchise ou des jeux de tirs coopératifs un bon jeu.