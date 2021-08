Le remake de Final Fantasy IV annonce une date de sortie

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 09:50:00 par Julia Bourdin

Un de plus !

Des personnages et décors redessinés en pixel art 2D par Kazuko Shibuya, l'artiste originale et collaboratrice actuelle. L’adorable petit sorcier, évidemment le meilleur personnage de la série, est enfin de retour.



De bandes originales réarrangées sous la supervision du compositeur original Nobuo Uematsu.



Un gameplay amélioré prenant en charge les manettes et les commandes tactiles, et proposant une interface utilisateur modernisée et des options de combat automatique notamment. Ce qui n’est pas du luxe.



Une immersion qui se veut plus profonde dans le monde avec des suppléments comme le bestiaire, la galerie d'illustrations, le lecteur de musique et la possibilité de sauvegarder à tout moment.

Square Enix a annoncé que son remake du jeuserait disponible sur PC et mobiles. Comme pour les précédents opus,disposera de diverses améliorations pour les joueurs telles que :Dans, le royaume de Baron déploie les Ailes Rouges, sa flotte d'aéronefs d'élite, pour attaquer les pays voisins. Bouleversé par sa mission, Cécil, chevalier noir et capitaine des Ailes Rouges, décide de lutter contre la tyrannie de Baron aux côtés de son ami fidèle et de celle qu'il aime. Sa quête entraînera Cécil à travers le continent, sous terre, au royaume des éons, et même sur la lune.Si vous précommandez le jeu en plus d’obtenir 20 % de réduction, vous recevrez trois musiques réarrangées pour servir de transition entre les originales et celles du remake ainsi que deux fonds d’écran. Square Enix propose d’ailleurs sur Steam de précommander les jeux Pixel Remaster I-VI en lot pour bénéficier d’une réduction plus importante.