Hell Architect est sorti la semaine dernière

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

L’Enfer envoie des communiqués de presse

, le jeu de simulation et de survie-gestion des Enfers, est disponible sur PC via Steam et GOG au prix de 22,99 € sur le premier et 24,99 € sur le second, et ce, depuis une bonne semaine.Le jeu reprend les codes du genre pour y ajouter une touche diabolique. En effet, vous incarnez un architecte chargé de créer de nouveaux bâtiments et de les construire, mais aussi de gérer (et torturer) les petits pêcheurs fraîchement débarqués…Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de lire mon test à son sujet