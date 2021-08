Night is Coming décale sa date de sortie

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 10:10:00 par Julia Bourdin

Night is Coming dans longtemps, un peu comme l’hiver d’une série

Ravenscourt et Wild Forest Studio ont annoncé que leur jeu de survie et de gestion,, sortira finalement en 2022 sur PC.Dans, vous devrez construire votre ville tout en essayant de survivre à cet univers sombre, fantastique et sanglant. Si l’hiver est parmi vos problèmes, l’arrivée de la nuit est le plus grave d’entre eux. En effet, des créatures issues de Van Helsing et de Dracula viendront vous attaquer. En plus de devoir gérer votre société, vous devrez donc préparer des défenses solides et des soldats pour repousser le danger.Si vous voulez en savoir plus,sera présent à l’Indie Arena Booth 21 à la Gamescom aux côtés d’autres jeux Ravenscourt.