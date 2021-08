Torn Away lance une démo pour la Gamescom

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 10:40:00 par Julia Bourdin

La guerre, c'est pas ouf

Perelesoq et Nordcurrent ont annoncé que la première démo de, leur récit de guerre poignant, serait disponible pour la presse et les joueurs durant la Gamescom sur Steam et via l’Indie Arena Booth.propose le récit d'Asya, une orpheline égarée durant la Seconde Guerre mondiale, échappée d'un camp de travail forcé, qui devra traverser les étendues sauvages et hivernales d'Allemagne et de Pologne pour rentrer chez elle. Vous devrez faire preuve de persévérance dans cette nature hostile, résoudre des énigmes et maîtriser différents types de gameplay pour vous cacher des soldats, chercher abri et nourriture et enfin survivre jusque chez vous.La démo sera disponible pour un temps limité, alors foncez !