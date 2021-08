Spellforce 3 arrivera sur consoles le 7 décembre

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 11:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

La guerre... Le plus vieux jeu du monde

est un RPG épique avec des éléments de stratégie en temps réel, conçu pour offrir une expérience fascinante aux fans et aux nouveaux joueurs.Vous arrivez en 518 où la rébellion des mages renégats, connue sous le nom de Guerre des Mages, a été finalement réprimée par la Couronne. Cependant, cette victoire n'est pas sans conséquences et des régions entières sont tombées dans l'anarchie, des réfugiés parcourent les terres à la recherche d'un abri et une peste mortelle nommée "Brûlures de sang" se propage rapidement.Et c'est là que vous arrivez, vous incarnez un général qui est également un héros, résolvez des quêtes avec l'aide de vos compagnons, gagnez de l'expérience, montez de niveau et faites évoluer vos compétences. Prenez le commandement d'une armée, choisissez les tactiques qui vous mèneront à la victoire, construisez une base et faites fonctionner votre économie.Le jeu sortira le 7 décembre sur Playstation et Xbox.