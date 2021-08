Un RPG post-apocalyptique en Australie : Broken Roads

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 11:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Bienvenue au Down Under apocalyptique

est un jeu de rôle original à la narration riche, isométrique, au tour par tour, dans une Australie post-apocalyptique. La sortie du jeu est prévue pour 2022 sur Steam et consoles.se sert de points de repère réels afin d'alimenter des histoires complexes des survivants australiens.Le jeu contient un système de moralité profond et significatif qui prend la forme d'une boussole (boussole morale). Elle influence les quêtes, le dialogue et le développement du personnage.Il y a quatre chemins philosophiques différents : humaniste, utilitaire, machiavélique et nihiliste, et chacun possède ses traits uniques. On vous posera au début diverses questions et dilemmes moraux qui détermineront votre position de départ sur la boussole.Quelle route emprunterez-vous ?