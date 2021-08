Beyond Mankind arrive sur Steam le 31 août

Publié le Mercredi 25 août 2021 à 11:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Du lourd !

est un jeu d'Action / RPG présentant un récit mature très complet, vous plaçant devant un dilemme existentiel auquel l'humanité toute entière est confrontée.En 2121, la Terre est entre les mains d'une nouvelle branche d'humains. Avec vos souvenirs implantés d'un monde passé, vous êtes au centre d'un complot pour reprendre votre planète.Créez votre personnage et engagez-vous dans une mission afin d'aider la civilisation humaine, qui est actuellement exilée hors du monde. Vous êtes membre de H.O.P.E., une unité militaire d'élite. Vous entamerez votre voyage sous les ruines de ce qui était autrefois la ville d'Avalon sur l'île de Santa Catalina, et démarrerez une quête épique qui mettra à l'épreuve votre caractère et vos capacités.Vous devrez faire face à des défis inattendus aux dénouements surprenants. L'interaction sociale est profonde et joue un rôle primordial, développez une parenté, une loyauté, et même une romance qui sera basée sur la personnalité avec d'autres personnages.