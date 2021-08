La Pulga désormais au Paris Saint-Germain

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 09:29:59 par Exterieur

Après sa libération du barça où il évolue depuis ses 13 ans, c’est au PSG, aux côtés de Neymar et de Mbappé, que Messi va faire la suite de sa carrière.

Le PSG : une équipe XXL avec l’arrivée de Lionel Messi

Lionel Messi : un investissement qui va rapporter gros

Le PSG, une équipe qui va faire grimper les cotes

Zlatan Ibrahimovic ;

Neymar Jr ;

Kylian Mbappé ;

Edison Cavani ;

Thiago Motta ;

Angel Di Maria.

S’il y a une transaction qui a fait récemment couler beaucoup d’encre et de salive dans le monde du football, c’est bien l’arrivée de Lionel Messi aka La Pulga à Paris. En effet, après la fin de son contrat à Barcelone le 1er janvier 2021 et une conférence de presse assez émouvante, le sextuple ballon d’or a finalement décidé d’accepter la proposition du Paris Saint-Germain. Pour les responsables du club, c’est une acquisition qui va rapporter gros au PSG, à ses sponsors ainsi qu’aux parieurs en ligne. Varieur Montague, vous donne son avis d’expert sur le sujet.Même si au moment de son acquisition, l’Argentin six fois ballon d’or était libre de tout engagement, Messi va coûter au PSG la bagatelle somme de 40 millions d’euros nets par an. Il bat donc le record du salaire parisien de 36 millions détenu jusque-là par Neymar Jr. C’est un investissement colossal même pour le puissant PSG qui a subi des pertes immenses (125 millions d’euros) au cours de la saison 2019-2020 à cause du coronavirus.Malgré son coût astronomique, La Pulga apparaît comme une bouffée d’air frais pour le PSG, car à lui seul, il rapportait environ 30 % de revenus au Barça, son précédent club. Par ailleurs, selon Virgile Caillet, l’arrivée de l’Argentin pourrait permettre l’association de trois marques iconiques que sont Jordan, Paris et Messi. Ce qui va permettre de vendre jusqu’à 200 000 voire 300 000 maillots de plus.En outre, avec la crise du Covid-19 et ses différentes conséquences notamment les stades à huis clos, les droits télés internationaux étaient revus à la baisse. Concrètement, la Ligue 1 n’empochait que 80 millions par an, un montant qui pourra être réévalué à la hausse avec l’arrivée du sextuple Ballon d’or au PSG. En outre, en tant que deuxième joueur le plus suivi sur les réseaux sociaux, l’Argentin va inévitablement permettre à Paris d’élargir son audience.De plus, on estime à 5 à 10 % le nombre de touristes qui se rendaient en Barcelone pour voir Messi. Maintenant, l’Argentin est à Paris. On imagine facilement les répercussions que cela pourrait voir sur le tourisme de la capitale française qui était déjà elle-même une ville hautement touristique.Avant l’arrivée de Lionel Messi, le PSG disposait déjà d’une brochette d’icônes du football telles que :De ce fait, le club parisien est depuis toujours l’un des mieux cotés par les bookmakers.L’Argentin apparaît donc comme un mastodonte de plus qui rejoint le Paris–Saint-Germain. La Pulga est également perçue comme l’une des meilleures chances du club de remporter enfin la Ligue des Champions. Bien évidemment, cela va se ressentir au niveau des cotes, et ceci dès son premier match avec le PSG qui devrait d’ailleurs avoir lieu le 29 août 2021.Vous êtes un fan inconditionnel du Paris Saint-Germain ou de Messi et vous souhaitez parier en ligne sur votre club ou votre joueur préféré ? Mightytips vous recommande de vous tourner vers un site de paris sportif PayPal afin de profiter d’une bonne expérience de jeu en toute simplicité.Si vous êtes un nouveau parieur, vous apprécierez certainement de la facilité d’utilisation de ce portefeuille électronique ainsi que ses différents avantages. PayPal est d’ailleurs l’un des moyens de paiement autorisés par l’ Autorité Nationale des Jeux (AJN) qui depuis le 1er janvier 2020 remplace l’ARJEL.