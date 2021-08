Death Stranding : Director's Cut nous dévoile son preview trailer

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 09:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

De quoi en réjouir plus d'un

La nouvelle version deinclura de nouveaux éléments de gameplay. On pourra compter sur un tout nouveau pistolet électrique, le système de corps-à-corps va être amélioré et on pourra même tirer depuis des mitrailleuses. Un camp d’entraînement permettra d'expérimenter le tout grâce à des cibles.Le combat n'est pas tout seul à être revu. En effet, la marche et le voyage verront la possibilité de faire l’homme-canon, un moyen de déplacement comme un autre après tout. Sam quant à lui pourra se faire aider par un robot bipède doté d'une capacité de port de charges très utile.Director's Cut se concentrera surtout sur de nouveaux affrontements et de nouvelles missions scénarisées, nous attendons plus d'informations à ce sujet.La dernière œuvre de Hideo Kojima, nous propose un Preview Trailer pour découvrir les nouveautés de cette relecture de son œuvre.Le jeu arrivera lesur PS5, il va donc falloir patienter jusque-là.