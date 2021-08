Little Nightmares II Enhanced Edition débarque

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 09:50:00 par Julia Bourdin

Cauchemars en 4K

Bandai Namco a annoncé la sortie de, la version nouvelle génération de son jeu d’horreur. Il s’agit d’une version gratuite téléchargeable par le biais d’un correctif pour PS5, Xbox Series et PC.Elle proposera de nombreuses améliorations par rapport au titre original : le mode Beauté (qui permet 30 fps en résolution 4K, avec Ray Tracing optimisé), le mode Performance (60 fps garantis avec Ray Tracing et une résolution dynamique), des ombres volumétriques, des particules affectées dynamiquement par les personnages et un paysage sonore en 3D pour une expérience plus immersive.Bref, le jeu devrait être plus beau pour vous permettre de vous chier dessus en 4K…