Murder Mystery Machine dÃ©barque

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 10:20:00 par Julia Bourdin

Un jeu d'enquête aguicheur

Le jeu d’enquête développé par Blazing Griffin et édité par Microids Indie est désormais disponible sur PC, Xbox One, PS4 et Switch.Dans, vous rejoindrez la D.C.A., la District Crime Agency. Votre mission : aider les détectives Cassandra Clarke, jeune recrue de la brigade, et Nate Houston, un inspecteur expérimenté, à résoudre des affaires plus mystérieuses les unes que les autres.Tout commence avec l’assassinat de l’homme politique Frank Daniels, qui semble maquillé en cambriolage. Nos deux héros vont rapidement se retrouver au cœur d’une série de crimes complexes et interconnectés…Vous serez amenés à enquêter sur les scènes de crimes afin de collecter des indices et vous devrez faire appel à vos capacités de déduction pour connecter les faits entre eux. Vous devrez également interroger les suspects, le tout dans l’espoir de mettre la main sur le ou les coupables…Une direction artistique inspirée des films noirs et un scénar' écrit par des pros ? Franchement, j’adore les jeux d’enquête et celui-ci commence sérieusement à me faire de l’œil ! J’ai hâte de voir ce que ça donne, et si vous ne pouvez pas attendre, vous pourrez découvrir le jeu lors de l’Indie Arena Booth Online à la Gamescom.