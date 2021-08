Those Who Came sera présenté à la Gamescom

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 10:10:00 par Julia Bourdin

On en sait encore peu

Rolldbox Games présentera son RPG d’aventure non basé sur le combat,, à la Gamescom. Le jeu est pour l’instant prévu sur PC via Steam.Il s’agit d’une expérience immersive qui mettra vos compétences à l’épreuve et où le travail d’équipe et la coopération sont clefs pour évoluer à travers le jeu. La violence ne vous fera pas gagner et le jeu se veut comme une bouffée d’énergie positive.Le jeu semble très futuriste, spatial même, et choisir correctement votre combinaison et ses modules semble être très important.Bref, si vous avez envie d’en savoir plus, sachez que le jeu est assigné à l’étage 5 dans l’aile des RPGs stand 18.