The King of Fighters XV annonce une date de sortie

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 10:40:00 par Julia Bourdin

Hajime !

Pendant l’Opening Night Live de la Gamescom, Koch Media et SNK Corporation ont annoncé que le prochain épisode de leur franchise de jeux de combat,sortira sur PS4, PS5, Xbox Series et PC le 17 février 2022.Le jeu propose 39 personnages, dont le retour de certains adorés par les fans. C’est la première fois que sont réunis des personnages de chacune des sagas ce qui laisse présager une histoire importante. Elle sera dans la continuité du précédent opus.Le jeu voit également le retour du mode classique 3V3, mais offre également de nouvelles fonctionnalités telles que Shatter Strike, une mécanique qui permet de contrer les attaques, ou encore un mode MAX amélioré.Il est jouable jusqu’à deux joueurs en local et huit en ligne. De nombreux modes en ligne sont proposés, tels que le Ranked Match, Casual Match, Room Match et Online Training. Il y a également le nouveau mode Draft VS qui permet aux joueurs d’affronter un adversaire tout en essayant d’attraper le col d’un personnage avant l’autre.Enfin, l’édition Day One contiendra le jeu de base ainsi que le costume à télécharger « Garou : Mark of the Wolves » pour Terry.