Crusader Kings III arrive sur PS5 et Xbox Series !

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 11:10:00 par Julia Bourdin

La monarchie entre dans la next-gen

, le jeu de stratégie de Paradox Interactive, arrive sur consoles pour la première fois dans l’histoire de la franchise. En effet, en partenariat avec Lab42, le jeu sera porté sur PS5 et Xbox Series.Dans ce jeu de grande stratégie, vous devrez gérer votre lignée, qui peut être d’origines diverses, et ses différents membres, forger des alliances pour étendre votre influence aux quatre coins de la carte, définir votre religion et, si celle-ci vous tend les bras, faire la guerre. Le jeu est très vaste et vous permettra de gérer votre royaume à différentes échelles.Les futurs monarques profiteront de quelques spécificités des consoles next-gen comme les temps de chargements ultra-réduits et les réactions de la manette aux événements en jeu.Bref, les joueurs console qui lorgnaient sur la licence seront ravis !