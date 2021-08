La sÃ©rie Ã  succÃ¨s Saints Row annonce un reboot !

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Explosif

Lors de la Gamescom, Deep Silver a annoncé un reboot deprévu pour lePlus de fin du monde, d'aliens, et tout ce qui va avec : c'est un retour aux sources de l'univers Saints Row, mais cette fois-ci dans le même ton que Saints Row 3 et 4. Et avec de gros changements aussi.Avec votre équipe, allez perturber l'équilibre d'un monde criminel plus vaste et dangereux que jamais. Devenez une icône du crime en partant du bas de l’échelle, et prenez le contrôle de toute la ville. Dans un monde où règne le crime, un groupe de jeunes amis s’embarquent dans leur propre aventure criminelle, avec des ambitions démesurées. Aidez-les à atteindre le sommet et devenir les rois de la pègre.Vous incarnez le futur Boss accompagné de vos fidèles équipiers Neenah, Kevin et Eli. Vous êtes les "Saints" et vous frittez avec Los Panteros, les Idols et les Marshall, tout en construisant votre empire à Santo Ileso (ville fictive aux USA).Le jeu semble rester sur sa lancée avec un nouveau volet bourré d'humour, d'explosions démesurées et de tout ce qui a fait sa popularité jusque-là.Le trailer en CGI est disponible ci-dessous et le jeu sortira sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC via l’Epic Games Store.