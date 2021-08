Ouverture des préinscriptions pour The Lord of Rings : Rise to War

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 12:00:00 par Julia Bourdin

Aragorn sur mobiles

NetEase Games et Warner Bros Interactive annoncent l’ouverture des préinscriptions pour leur jeu de stratégie mobile officiel basé sur la saga de Tolkien,Dans ce jeu de guerre, les joueurs se lanceront dans une aventure pour assembler des armées et étendre leur territoire à la poursuite de l’Anneau Unique. Se déroulant durant le Troisième Age, le jeu veut offrir une restitution fidèle de l’univers et de ses personnages comme Aragorn ou Elrond.En fonction de leur choix de se ranger du côté du bien ou du mal, les joueurs peuvent créer des Communautés ou des Troupes et monter des plans avec d’autres membres pour se protéger ou attaquer leurs rivaux. Les joueurs peuvent créer des alliances dans le but de récupérer du territoire sous la forme de tuiles. Une victoire fait gagner ou conserver une tuile tandis qu’une défaite en fait perdre, il faudra donc soigneusement réfléchir aux conséquences de ses actes dans une simulation qui se veut réaliste.Les joueurs peuvent dès à présent se préinscrire sur l'App Store, le Google Play Store, le Galaxy Store et le site officiel du jeu afin d'être informés du lancement officiel du jeu. Les joueurs préinscrits recevront également un cadeau exclusif dans le jeu après la sortie, qui comprend un portrait spécial du Hobbit de la Comté, Bilbon Sacquet.Je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment alors nous verrons. Le jeu est censé sortir cette année donc il ne reste plus très longtemps à attendre…(Note de Marion : je me suis déjà pré-inscrite en voyant le mail !)