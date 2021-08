Plus d’infos sur Yu-Gi-Oh ! MASTER DUEL

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

C'est l'heure du Du-Du-Du-Duel !

Konami dévoile une nouvelle bande-annonce pour, son free-to-play entièrement base sur le jeu de cartes à jouer en joueur contre joueur.Les joueurs pourront débloquer plus de 10 000 cartes et auront ainsi accès à une énorme bibliothèque de cartes. Elles comprendront les iconiques Magicien Sombre, Dragon Blanc aux Yeux Bleus et Exodia l’Interdit, toutes présentes dans la bande-annonce.Cependant, certaines cartes étant disponibles via achats. Espérons que le jeu ne devienne pas Pay-to-Win ou que les joueurs seront matchmakés en fonction de leurs decks.Le jeu sera lancé dans le monde entier sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch, Steam et Mobiles. Et je suis sûre que les fans trépignent d’impatience, moi en tout cas, j’ai bien envie de regarder quelques matchs !