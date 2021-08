Life is Strange : True Colors dévoile ses 15 premières minutes

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Tout va bien... pour l'instant.

Quelques jours avant la sortie de, le 10 septembre, le studio en profite pour dévoiler les 15 premières minutes de gameplay via une longue vidéo.On y voit Alex, notre héroïne, arriver à Heavenspring et revoir son frère, Gabe, après 8 ans de séparation suite à son placement dans un foyer d’accueil. Et pour ceux qui ont lu le résumé du jeu, vous savez que tout ne va pas très bien se passer…Dans la vidéo, comme tout au long du jeu, des musiques d’Angus et Julia Stone accompagnent certains moments précis. Leur album, spécialement conçu pour le jeu, est disponible à l’écoute sur Spotify Le jeu sortira sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, pour le plus grand plaisir des fans de la licence. Pour ma part, j’y jetterais sûrement un coup d’œil, cet opus étant techniquement la suite de la série principale et donc Life is Strange 3, bien qu’il n’en ait pas le nom…