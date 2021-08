Pause croquis de Marion

Publié le Jeudi 26 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Des petits nouveaux...

Eh oui, eh oui, Cedric a commencé à faire son petit recrutement ciblé pour le mois de septembre. Et, comme à son habitude, c'est à moi que revient de corriger les articles envoyés. Mais plus pour longtemps...Le mois d'août touche à sa fin et mon départ est maintenant proche, celui de Yassine et Julia aussi, et je dois donc trier parmi ceux qui prendront la relève pour la suite.Du coup, me voici, au coin du feu (pour tenter de se réchauffer malgré ce temps de chien), à parcourir les essais de mes camarades... Ça fait bizarre d'incarner le juge auprès de gens que je connais. Très bizarre même.