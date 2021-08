Comanche sort dâ€™accÃ¨s anticipÃ© !

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 10:10:00 par Julia Bourdin

Ah ! La guerre !

Edité par THQ Nordic et développé par Ashborne,, le jeu d’action en hélicoptère est sorti d’accès anticipé.Dansvous pourrez jouer un RAH-66, un hélicoptère secrètement mis en place par l’armée américaine après des incidents avec l’Iran. Le but était d’obtenir une très manœuvrable arme de guerre furtive capable de déployer des drones à courtes portées. Mais les plans ont fuité et un nouveau conflit aérien a commencé.Vous devrez donc accomplir des missions solos divisées en objectifs, obtenir des médailles et en apprendre plus sur le monde qui vous entoure.Vous pourrez également vous affronter en multijoueur et en équipe dans des matchs à mort ou d’infiltration à haut risque.Depuis la dernière mise à jour pas moins de 7 nouvelles missions ont été ajoutées et vous allez pouvoir jouer pour la première fois des variantes de votre hélicoptère de base. De plus, deux nouveaux ennemis ont été ajoutés ; des snipers armés de railguns prêts à vous descendre, mais aussi des transporteurs ICBM dont les charges sont mortelles.Des améliorations graphiques et principalement lumineuses ont été apportées à de nombreux endroits, tous les trophées sont disponibles et enfin le français a été ajouté.Bref, vous voilà dans les conditions parfaitement pour faire joujou avec vos hélicoptères et faire la guerre, une passion humaine qui me dépasse vaguement.