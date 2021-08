The Kingâ€™s Man : PremiÃ¨re Mission prÃ©sente une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Sauver le monde pour la première fois

Aujourd’hui, Matthew Vaughn nous présente une nouvelle bande-annonce pour son film, prévu en salles le 22 décembre.Cette fois-ci, l’équipe nous montre comment les cinéastes ont dû repenser la mise en scène des séquences d’action pour une époque très différente.Pour rappel,nous propose de découvrir la formation et les origines de la mystérieuse agence gouvernementale… Dans un cadre de Première Guerre mondiale, et plus ou moins dans le respect de l’Histoire, lorsque les plus grands génies criminels et tyrans de l’époque s’allient pour planifier un massacre, quelqu’un doit les arrêter. C’est ce qu’en viennent à penser les King’s Men qui décident de s’en occuper eux-mêmes…Bref, j’ai toujours hâte de voir ce film, ayant plutôt apprécié les premiers opus, dont l’action et l’humour franc sont un mélange qui fonctionne bien.