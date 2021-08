Insurgency : Sandstorm arrive bientôt sur consoles

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 10:40:00 par Julia Bourdin

Une bonne guerre comme je les déteste

Focus et New World Interactive ont annoncé qu’sortira sur PS4 et Xbox One le 29 septembre et que les précommandes sont déjà ouvertes. Le jeu sera également disponible sur PS4 et Xbox Series qui auront droit au 4K à 60 fps.Le shooter co-op tactique, réputé pour ses combats immersifs et réalistes, vous invite sur les champs de bataille modernes en PvP total. L’immersion se construit grâce à une balistique très réaliste et un grand souci du détail. Vous pourrez vous affronter dans divers modes de jeu qui vous permettront de personnaliser entièrement vos armes et votre personnage.Le jeu est disponible en précommande en édition standard, Gold ou Deluxe. L’Édition Deluxe contientet le Year 1 Pass, tandis que l’Édition Gold contient le Year 2 Pass en plus, dont le contenu sortira progressivement pendant l’année à venir. Chaque Year Pass contient 16 sets de cosmétiques, et 4 objets cosmétiques supplémentaires débloqués instantanément avec l’achat du Year 2 Pass.Bref, bonne guerre, je suppose.