Le second et dernier épisode de la web série Sonic Colours : Rise of the Wisps est sorti

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le pouvoir des Wisps

Aujourd’hui, SEGA sort le second et ultime chapitre de sa web série animée,, présentant des éléments de l’histoire du prochainCet épisode final d’aujourd’hui reprend exactement où le premier s'est arrêté. Sonic et le Wisp de Jade affrontent le puissant Métal Sonic. Accompagnés de Tails, ils n'ont que peu de temps pour sauver les Wisps avant que l'on exploite leurs pouvoirs entièrement. C’est l'occasion pour Sonic de nous faire une démonstration du pouvoir des Wisps et de découvrir celui du petit nouveau, le Wisp de Jade.Cette nouvelle version du jeu de Wii de 2010 sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch