Gungrave G.O.R.E, un shoot sud-corÃ©en pour 2022

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Plus gore que grave ?

Anti-héros "badass", Grave joue du flingue pour dézinguer les hordes interminables d'ennemis qui veulent le renvoyer ad patres. Car Grave, de son vrai nom Brandon Heat, est un ancien mafieux assassiné par son meilleur ami et qui est revenu d'entre les morts pour se venger.Cette série, débutée il y a presque 20 ans, en 2002, sur PS2, a remporté un bon petit succès au fil de ses opus, mais n'a jamais réellement percé en occident.Un nouveau jeu,est annoncé pour 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Une bande-annonce a été dévoilée lors de la Gamescom virtuelle qui se déroule actuellement.