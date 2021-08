Warhammer 40,000 : Chaos Gate â€“ Daemonhunters s'offre une bande-annonce

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Démons et merveilles

Jeu de rôle tactique au tour par tour, situé dans l'univers de Warhammer 40 000,est développé par Complex Games, édité par Frontier Foundry et sortira sur PC en 2022.Le jeu tournera autour du mystère des Grey Knights durant le 41ème millénaire. Il s'agit d'une faction d'élite des Space Marines, composée de combattants génétiquement modifiés qui devront affronter le Chaos et stopper la propagation d'un fléau démoniaque, le "Bloom". Comme "Bloom dans ta gueule".Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, on vous la livre ci-dessous. Allez, tous un genou à terre.