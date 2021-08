Clid the Snail sort bientÃ´t sur PS4

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 11:50:00 par Julia Bourdin

Un mollusque qui sait se défendre

A l’occasion de la Gamescom, Koch Media et le développeur Weird Beluga ont annoncé que leur jeu de tir sombre en vue du dessus,, sortira sur PS4 le 31 août.Vous allez incarner l’escargot Clid et devrez l’aider, lui ainsi qu’un groupe de parias, à vaincre l’épidémie de limaces qui ravage le monde. La narration tient une place importante.En plus d’un environnement sinistre à explorer, le jeu propose un large éventail d’armes, de mécaniques et d’énigmes qui vous encourageront à trouver votre propre chemin et votre propre stratégie lors des combats.Bref, un jeu sombre avec des escargots en armure. On verra ce qu’il en est, mais le décalage est assez rigolo, je trouve.