FAR: Changing Tides, un jeu post-apo dans un monde submergÃ©

Publié le Vendredi 27 août 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Waterworld !

Frontier Foundry et Okomotive Studios ont dévoilé de nouvelles infos surqui sera disponible début 2022 sur Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Steam et l’Epic Games Store.Après FAR: Lone Sails, sorti en 2018, les développeurs remettent le couvert dans un monde recouvert par les eaux. Le héros, Toe, appartenait à une civilisation sous-marine et arpente désormais le monde. Cette nouvelle donne offre la possibilité aux joueurs de découvrir les fonds marins et se déplacer sous l'eau.Dans la lignée du premier opus, qui avait reçu un bon accueil, cette suite devrait s'inscrire dans la continuité : pas d'ennemi, mais un jeu d'exploration où, via les dangers de ses environnements, certaines situations peuvent quand même être fatales.En tout cas, deux vidéos ont été publiées et elles donnent envie de mettre la main dessus.